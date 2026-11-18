Rockstar Games确认，GTA 6将在首发时可用的主机上以每秒30帧的上限运行，其中包括PlayStation 5 Pro。每秒40帧或60帧的模式未来也不会在这些平台上推出。Engadget援引Rockstar向Kotaku发表的评论报道称。

处理器限制

Rockstar技术制作总监马克·钱伯斯表示，PlayStation 5 Pro的处理器性能不足以让游戏复杂的模拟系统以更高帧率运行。这款主机的处理器仅比基础版PlayStation 5的处理器略快，因此图形部分的改进无法消除这一限制。

与此同时，PlayStation 5 Pro升级后的图形处理器和图像缩放技术将提升游戏的视觉质量。在这款主机上，GTA 6将拥有光线追踪阴影和更清晰的画面，作为基础版本中光线追踪反射和光照的补充。

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分辨率和帧率稳定性

根据Digital Foundry的测试，两款索尼主机均以1440p分辨率渲染游戏。PlayStation 5 Pro通过PSSR将图像缩放至接近原生4K的水平，而基础版PlayStation 5上的画面看起来明显更柔和。

Digital Foundry还称，PlayStation 5 Pro能够以均匀的帧时间维持稳定的每秒30帧。基础版PlayStation 5大多也能保持这一数值，但在有大量爆炸的长时间场景中，帧率可能降至每秒20多帧的中段。Rockstar尚未公布GTA 6的个人电脑版本。

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