Rockstar Games发布了《Grand Theft Auto VI》的官方原声专辑《Grand Theft Auto VI: The Album》。该合辑收录34首歌曲，其中24首此前未曾发布。该专辑与Atlantic Records合作制作，并于这款电子游戏全球上线后的第二天发行。据阿纳多卢通讯社报道，Rockstar Games和PlayStation将于周六在美国迈阿密举办音乐节。

新曲目

新曲目包括杜阿·利帕的《Go Easy》、Playboi Carti的《AHH YEA》以及拉娜·德雷的《Crazy for You》。专辑还收录了JENNIE的《Power Trip》、卡米拉·卡贝洛的《Sweet Like Candy》、扎拉·拉尔森的《Fast Emotion》以及Burna Boy的《Bigger》。

34首歌曲中有10首在专辑发行前已可收听。其中6首于9月17日发布，当时Rockstar首次宣布这张合辑；另外4支单曲于10月至11月期间发行。后者包括Cardi B的《Don't Chart》、Fuerza Regida的《Suzuki》、Justice的《Flower in a Hurricane》以及Tove Lo的《Blood in Your Eyes》。

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该合辑还收录了此前发行的Travis Scott的《RHYNO》、Yung Lean与Future及Metro Boomin合作的《That's It》，以及Morgan Wallen的《Last Thing You Need》。

音乐节和单独专辑

该原声带涵盖嘻哈、流行、电子、乡村和拉丁音乐，展现了虚构的莱奥尼达州以及以迈阿密为灵感的罪恶都市的音乐景观。

Travis Scott、Cardi B、Don Toliver和Kodak Black将在迈阿密Mana Wynwood音乐节的两个舞台上演出。Justice将带来DJ set。该专辑可在流媒体平台获取，也推出了黑胶唱片和CD。由法国电子双人组合Justice创作原创配乐的单独专辑计划于12月11日发行。

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