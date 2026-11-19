美国公司Scout Motors计划以低于6万美元的价格销售即将推出的Traveler SUV基础纯电版。该公司首席执行官斯科特·基奥表示，此前公布的价格目标保持不变，Motor1报道。

基奥表示，不配备额外配置的Traveler售价将低于6万美元。他估计，配备几乎所有可选配置的版本将处于8万美元区间的高端或9万美元区间的低端。同时，额外配件可能使该车价格接近或超过10万美元。

增程版

Scout还在为Traveler准备配备增程器的Harvester动力系统。该系统将把电驱动与一台大众集团自然吸气四缸汽油发动机结合，后者将作为发电机运行。该发动机计划安装在后轴后方。

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该公司表示，这一改装版本将拥有约800马力和1356牛·米扭矩。目标0至97公里/小时加速时间约为3.5秒，总续航里程约为805公里。基奥估计，这款SUV在汽油发电机启动前，可依靠电力行驶约241公里。

面向其他品牌的平台

Traveler将采用非承载式车架架构，Scout Motors可能将其用于大众集团其他品牌的车型。基奥称，在这一平台上开发奥迪或大众SUV是可能的，但强调目前没有已确认的计划。

Scout还在考虑推出Traveler三排座版本。该版本将需要更长的轴距以及对车架结构进行改动。首批Scout量产车型预计将于2028年推出：Traveler将早于Terra皮卡上市。

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