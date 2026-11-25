Slate Auto公司将为2027款Slate Truck电动皮卡保留固定的205英里续航里程，不受配置影响。该车型在美国的基础售价将为24,950美元，不含1,450美元的运送费用，因此最便宜的配置售价将为26,400美元。

押注更小的电池

据Motor1报道，这款皮卡将配备一台位于后轴、功率为181马力的电动机、磷酸铁锂电池以及NACS充电接口。205英里的续航里程不会因所选配置而改变。

该公司以AAA于2024年开展的一项调查数据为这一做法辩护：美国居民平均每天行驶约31英里。按这一数据计算，Slate Truck充满电后理论上应足以满足近一周的日常出行。该车型比Ford Maverick短约两英尺，消息来源称后者是美国在售的最小皮卡。

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改装为跨界车

额外的改装套件可将双座皮卡改造成五座跨界车。该套件包括安全框架、安全气囊和后排座椅。这些部件的设计使许多车主能够使用基本工具在家庭车库内自行安装。

Squareback和Fastback版本大多将以已组装成跨界车的形式从工厂交付。两者的起售价分别为29,950美元和31,950美元，均不含运送费用；该费用对所有配置相同。皮卡、Squareback和Fastback均将保留205英里的续航里程。

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