Truth Social社交平台的所有者Trump Media & Technology Group计划在不出售比特币、也不发行新股的情况下，偿还最高8.835亿美元的可转换债券债务。该公司已以低于面值的价格回购了1亿美元债券，CoinDesk报道。

要求付款的权利

2025年5月，Trump Media出售了10亿美元零利率可转换债券，并以比特币作担保，为购买比特币提供资金。这些证券将于2028年到期，但其持有人可于2026年11月30日一次性要求以现金支付全部面值。

公司临时首席执行官凯文·麦格恩表示，Trump Media打算使用现有现金和信贷资源，在不额外发行股票的情况下改善资本结构。他表示，公司力求为其收益获取策略保留尽可能多的比特币，并等待该资产价值回升。

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比特币和现金储备

季度报告显示，截至9月30日，Trump Media持有约15,649枚BTC。按每枚比特币约63,750美元的价格计算，并假设储备规模不变，其价值估计约为9.98亿美元，而在9月底时约为13.1亿美元。

该公司还报告称，截至9月30日，其持有3.93亿美元现金和短期投资，以及3,100万美元受限制资金。此后，该公司将资金用于回购债券和计划中与TAE Technologies的合并，并于10月7日根据现有可转换贷款再筹集了1亿美元。

Trump Media在季度报告中警告称，如果其他融资来源不足，公司可能出售比特币或其他数字资产，为此类回购提供资金。对持有人而言，将这些证券转换为股票似乎并不划算：转换价格约为每股34.72美元，而公司股票交易价格约为4美元。

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