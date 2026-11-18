Waymo公司暂时暂停了在美国所有州的高速公路上提供自动驾驶出租车服务。此前，加州机动车辆管理局禁止该公司的无人驾驶出租车在该州高速公路上运营，InsideEVs报道。

加州禁令

加州监管机构于上周实施了这一限制。该限制在法律上仅适用于该州境内，但Waymo决定暂停其车辆在全国高速道路上的运营，以评估系统的运行情况。通过城市街道预约无人驾驶出行的服务仍在继续运行。

根据加州DMV的数据，实施禁令的原因是一系列Waymo自动驾驶出租车驶入正在施工的道路作业区域的事件。该机构表示，该公司在高速公路上的无人驾驶运营对公共安全构成直接威胁。

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此前事件与审查

6月，Waymo已经召回了3871辆配备第五代自动驾驶系统的电动自动驾驶出租车。原因是担心这些车辆可能会高速驶入因道路施工而封闭的车道。

此外，近日在加州I-280公路上，一辆带有Waymo品牌标识的无人驾驶Jaguar I-Pace试图绕过为清理路面碎片而设置的警方交通封锁。一名警察拦停了该车辆。该媒体指出，此事与DMV的决定无关。

Waymo表示，正与加州DMV及其他州的官员合作，以恢复高速公路出行服务。该公司在美国15个城市运营，自去年11月起提供在加州高速公路上的无人驾驶出行服务。本月早些时候，美国国家公路交通安全管理局开始审查Waymo的一项软件更新，该更新旨在防止自动驾驶出租车驶过停靠的校车。

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