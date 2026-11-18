在Blackpink的名称未被列入新一份拥有独家合约艺人名单后，YG Entertainment继续与组合成员讨论该组合未来的活动。据Channel NewsAsia报道，该公司既未确认组合解散，也未确认与成员的协议终止。

合约名单中没有该组合

据韩国《中央日报》报道，YG Entertainment于11月16日发布的第三季度财务报告显示，截至9月30日，拥有独家合约的艺人包括Babymonster、Winner、Treasure以及独立说唱歌手Eun Ji-won。Blackpink未在这份名单中。

由Jennie、Rosé、Lisa和Jisoo组成的组合，此前在YG Entertainment于2023年12月续签团体活动协议后，曾出现在该公司的合约披露中。特别是，该组合在公司于2026年8月发布的半年度报告中被提及。与此同时，报告中关于公司活动的部分仍列有Blackpink的最新作品。

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成员专注于个人事业

YG Entertainment表示，四名成员目前都专注于个人事业，关于Blackpink进一步活动的谈判仍在继续。该公司补充说，其尊重成员目前希望专注于个人活动的意愿。

2023年12月，成员们仅就团体活动与YG Entertainment续签了合约，并未延长个人独家协议。Jennie创立了经纪公司Odd Atelier，Jisoo创立了Blissoo，Lisa创立了Lloud，而Rosé与The Black Label签约。Blackpink于2026年1月结束Deadline世界巡演后，于2月发行了第三张迷你专辑《Deadline》。

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