总部位于阿布扎比的International Resources Holding（IRH）已就可能以3.528亿英镑、即约4.6亿美元收购总部位于都柏林的矿业公司Kenmare Resources达成条款。若交易达成，IRH将获得对莫桑比克Moma矿的控制权，该矿是全球最大的钛矿床之一。

潜在交易的条款

据《The National》报道，IRH准备为每股Kenmare股票支付380便士。这比11月20日的收盘价高出52%，且是10月5日前30天平均股价的两倍以上；当时股价尚未受到潜在交易传闻的影响。

Kenmare董事会一致准备在正式提出报价的情况下，推荐按上述条款提出的确定性报价。同时，两家公司强调，无法保证会提交最终报价。根据爱尔兰收购规则，IRH必须在都柏林时间12月15日17:00之前提出确定性报价或放弃该报价。

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在莫桑比克获得批准

该交易取决于莫桑比克政府批准在不对Kenmare采矿许可证作出重大修改的情况下变更该资产的控制权。该国税务机关还必须确认可能的资本利得税义务。IRH正寻求获得Kenmare董事及部分机构投资者不可撤销的支持。

Kenmare是公开市场上最大的钛铁矿销售商，供应约占全球钛铁矿供应量的6%。钛铁矿是一种铁钛矿物，是生产钛白颜料和金属钛的主要原料。按照目前的开采速度，Moma矿的资源可维持100年以上，该企业去年生产了100万吨成品。

IRH成立于2022年。2024年，该公司在承诺投资11亿美元恢复该企业后，获得了赞比亚Mopani Copper Mines 51%的股份。去年，该公司还同意以3.67亿美元收购刚果锡生产商Alphamin Resources 56%的股份。

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