网络安全公司CrowdStrike宣布，计划通过换股交易收购Zscaler，该交易对Zscaler的估值约为439亿美元。正如Channel NewsAsia报道，该交易将加强CrowdStrike在网络安全和零信任服务领域的地位。

换股条款

Zscaler股东每持有一股Zscaler股票将获得1.135股CrowdStrike股票。该换股比例意味着每股Zscaler股票的估值约为260.41美元，较最近的收盘价高34%。

交易完成后，现有CrowdStrike股东将持有合并后公司约84.1%的股份。

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市场反应和公司的目标

盘前交易中，Zscaler股价上涨超过13.4%，而CrowdStrike股价下跌5%。此次合并可能造就全球最大的专业网络安全服务提供商之一。

两家公司预计将以超过100亿美元的合计年度经常性收入开始运营，并瞄准每年10亿美元的收入协同效应。报道指出，企业客户正寻求减少安全产品供应商的数量，选择在一次合作中提供多种产品的公司。

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