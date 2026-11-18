网络安全公司Palo Alto Networks宣布，计划通过一项价值45亿美元的股票交易收购AI初创公司Applied Compute。该公司旨在帮助企业安全部署开放权重人工智能模型，Channel NewsAsia报道。

模型软件

Applied Compute销售的软件可让企业基于自身数据调整和运行开放权重模型。在此类AI模型中，经过训练的参数可公开获得。

交易宣布后，Palo Alto Networks股价在盘后交易中上涨8.5%。该收购预计将在2027财年第三季度完成。

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营收预测

收购Applied Compute延续了Palo Alto Networks在2026年进行的一系列交易，其中还包括身份安全公司CyberArk和系统可观测性解决方案开发商Chronosphere。

此外，Palo Alto Networks预计2027财年营收将在145.2亿美元至145.7亿美元之间。根据LSEG数据，这高于分析师平均预期的141.6亿美元。

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