总部位于阿联酋阿布扎比的 Barq Group 已与美国公司 Elroy Air 签署协议，购买最多20架自主混合动力电动 Chaparral 货运无人机。这些飞行器计划用于国防和商业物流任务，AeroTime报道。

五份确定订单

两家公司于2026年11月16日宣布的这项协议包括五份确定订单，并预留了另外15个由定金担保的生产名额。Barq Group 支付了1,025万美元定金，涵盖确定合同项下订购的五架无人机中每架价格的50%。该公司还必须为预留的生产名额支付额外预付款。

购买最多20架 Chaparral 的协议初始价值，仅飞行器部分最高为7,000万美元。交付计划自2027年起开始。

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Chaparral 的性能

Chaparral 可运输超过500磅货物，航程最远达450英里，且不需要专门指定的跑道。该无人机使用八个垂直螺旋桨和四个前向螺旋桨，可进行垂直起降。据 Elroy Air 称，灵活的加油选择使其无需依赖充电基础设施。

Kratos Defense & Security Solutions 将在其位于加利福尼亚州萨克拉门托的工厂生产重型货运无人机。首批飞行器的生产预计将于2026年底开始。Elroy Air 最近完成了在美国交通部和美国联邦航空管理局 eVTOL 融合计划框架内获准进行的自主无人飞行。

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