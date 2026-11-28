Zillow预测，美国30年期固定利率抵押贷款利率至少到2027年年中仍将保持在7%以上。该公司还预计住房销售将减少3.5%，《财富》报道称。

利率与住房销售

根据房地美的数据，截至周三，30年期固定利率抵押贷款的平均利率为7.21%。一周前为7.28%，而上年同期为6.23%。这一周度下降被归因于股市下跌，促使投资者转向美国国债，并压低了其收益率。

10月，二手房销售较9月下降5.5%，同比下降8.8%，折合年率为375万套。这是16年来的最低水平。作为未来销售指标的待完成交易数量环比下降4.7%，同比下降16.7%，连续第二次创下历史新低。

通胀的影响

Zillow高级经济学家卡拉·吴指出，经济放缓或通胀更快回落，可能会更早缓解抵押贷款利率的压力。同时，她表示，2025年至2026年新签租约的租金正以最快速度上涨，因此已不再抑制住房通胀指标。

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Zillow预计明年住房供应将增长约11%。吴认为，如果购房者重返市场，这可能足以满足需求。

缺乏活力的市场

美国每年易主的住房占比为3.8%，而在金融危机前该比例接近5%。30年期抵押贷款利率从7月约6.60%升至10月初的7.61%，此后一直维持在7%以上。

Zillow首席执行官杰里米·沃克斯曼此前对CNBC表示，利率在三个月内上升整整一个百分点，是数十年来最快的涨幅之一。他估计，用于购房的抵押贷款市场同比萎缩4%，而第四季度的降幅可能达到10%至15%。

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