Chevron和HELLENiQ ENERGY将在未来几天于希腊附近爱奥尼亚海南部启动石油和天然气地震勘探。能源数据公司TGS将负责这项工作，Euronews报道，并援引希腊环境与能源部长斯塔夫罗斯·帕帕斯塔夫鲁的话称。

船只已抵达作业区域

在发出NAVTEX，即海上航行通报的申请获批后，科研船Ramform Tethys已抵达该区域。该船将调查该财团拥有勘探权的区块。地震勘探计划于2027年1月底前完成。

获得的数据将帮助Chevron和HELLENiQ ENERGY评估这些区块进行勘探钻井的前景。希腊依赖进口天然气，而具有商业开采价值的储量可能成为国内供应来源。

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单独进行数据采集招标

与此同时，业内三家公司——SLB、Viridien和BGP——已提交申请，以在希腊西部和南部水域采集和处理非专属地震数据。国际招标由希腊碳氢化合物和能源资源管理公司HEREMA进行。

11月19日，HEREMA评审委员会开启了三份申请，并将确定一家或多家工作执行方。帕帕斯塔夫鲁表示，地震勘探将遵守国际法，特别是海洋法，并符合安全和环境保护要求。

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