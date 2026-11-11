美国公司申请勘探库克群岛附近海床——Mongabay

美国公司American Deep Sea Minerals, Inc.（ADSM）和American Ocean Minerals Corporation（AOM）已向美国政府提交许可证申请，以在南太平洋国际水域、库克群岛、基里巴斯和法属波利尼西亚附近勘探海床。Mongabay报道了这一消息。

其中一个区域为Eastern High Seas Pocket 3，面积101,064平方公里，与库克群岛、基里巴斯和法属波利尼西亚的专属经济区接壤。第二个区域面积89,645平方公里，位于库克群岛专属经济区以南。大多数此类区域含有多金属结核，其中包括镍、锰、铜、钴和其他矿物。

法属波利尼西亚的反对意见

法属波利尼西亚政府反对ADSM在Eastern High Seas Pocket 3的计划。该政府在致美国国家海洋和大气管理局（NOAA）的信中，呼吁驳回该公司的申请，或暂停审议该申请，以便提供更多信息、进行全面的环境评估，并与地区政府和组织开展磋商。

法属波利尼西亚还质疑NOAA是否有权在国际水域发放采矿许可。该政府强调，该区域毗邻Tainui Atea海洋保护区网络以及受到严格保护的Société Ouest保护区。该区域被称为海洋哺乳动物、鲨鱼、鳐鱼、海龟、海鸟、远洋鱼类和深海栖息地的生态走廊。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

对渔业的风险

自2010年以来，Eastern High Seas Pocket 3一直具有中西太平洋渔业委员会（WCPFC）特别管理区的地位。该地区的渔业受到加强监测，且禁止船只之间转运渔获物。

库克群岛和法属波利尼西亚的环保组织也要求NOAA驳回ADSM的申请，指出该区域对金枪鱼、鲸和海龟迁徙的重要性。荷兰皇家海洋研究所专家杰西·范德格里恩特表示，如果进行开采，排放羽流可能会移动至邻国的专属经济区，并影响金枪鱼及其他商业物种。

ADSM提出了一项为期四年的技术计划，重点开展科学和环境研究，并将以测试采矿设备作为结束。NOAA已在《联邦公报》上公布ADSM的申请，并于7月举行了线上公开听证会，但尚未宣布关于该申请的后续决定。

关注我们在