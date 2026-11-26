至少两家由拥有中国股东的实体控制的加州公司购买了英伟达最先进的人工智能芯片。这是CBS News一项调查的内容，阿纳多卢通讯社对此进行了报道。

英伟达在圣何塞的合作伙伴

其中一家公司是位于圣何塞的RiCloud AI。该公司拥有英伟达preferred partner资格，可优先获得先进芯片、软件和技术支持。与此同时，其母公司Yuxing InfoTech Investment Holdings总部位于中国深圳。

CBS News援引的公司文件显示，Yuxing首席执行官孔宇曾在中国人民解放军指挥学院接受教育。美国官员未指控RiCloud AI或其中国母公司存在违规行为。

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向东南亚出口服务器

另一家公司Aivres拥有英伟达最高合作伙伴资格——elite computing partner。该公司此前以Inspur之名运营，在其中国母公司于2023年被列入美国政府安全领域名单后更名。

调查显示，部分拥有中国股东的美国公司向东南亚企业出租或出售基于英伟达技术的服务器。贸易记录显示，Aivres在2024年4月至2026年2月期间向该地区出口了价值至少56亿美元的先进技术，其中包括搭载受限制Blackwell芯片的服务器。

总部位于华盛顿、专注于安全问题的非营利组织C4ADS也参与了这项调查，并分析了公司文件和所有权结构数据。

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