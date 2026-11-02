中国共产党在预计将于明年进行大规模人事调整之前，出台了官员审查和晋升新规。据《南华早报》报道，相关规定被纳入中共二十届中央委员会第五次全体会议通过的决议。

危机中的工作评估

文件规定，将根据官员在关键时刻及应对艰巨挑战时的表现对其进行评估。党的人事部门被要求不得仅依赖候选人的年龄、教育背景或工作资历。决议还警告，不应以牺牲候选人专业素质为代价，作出主要旨在确保领导层人口结构平衡的任命。

中共呼吁严格遵守领导职务任期限制，以避免官员在不同任命之间不断调动。同时，党必须保持高级、中级和年轻官员之间的干部延续性，并推动女性、少数民族代表和无党派人士的职业发展。

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加强对候选人的审查

官员在晋升前必须接受更严格的审查。这将包括披露家庭关系和个人财产信息、与反腐败机构协调，以及评估纪律处分和公民投诉。

决议还重申，对非正式团体、庇护网络、裙带关系以及买卖官职零容忍。中国国家主席习近平在一份说明文件中表示，将全会专门用于党的治理，对于维护中共的意识形态纯洁性和其长期执政是必要的。

清华大学国家战略研究院高级研究员谢茂松表示，新规则旨在优先考虑在不同领域拥有经过验证经验的管理者，而不是依靠形式化指标和短期项目构建职业生涯的官员。

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