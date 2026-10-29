中国共产党中央委员会在北京举行的全会上通过了加强党内纪律、减少干部腐败的措施。据Channel NewsAsia报道，消息援引了国家通讯社新华社。

全会决定

由中国国家主席习近平主持的中央委员会第五次全会于10月29日闭幕。与会者批准了关于“推进全面从严治党”的决定。该文件尤其规定减少党内官员的腐败。

中央委员会由约300名官员组成。该机构的全会此前曾是巩固习近平政治地位的重要时刻。同时，会议结束后发布的通报没有称这位中国领导人为“人民领袖”——这一头衔将意味着其政治地位进一步提升。

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人事变动

习近平已开展反腐运动14年。在此期间，数千名官员被免职，其中包括数十名中央委员会委员。今年的全会出席率为1976年毛泽东逝世以来最低：会议开始前，中央委员会有八个席位空缺。

全会期间，部分空缺职位得到填补。反腐机构负责人张升民同时担任中央军委副主席，他被提拔进入政治局——中国最高决策机构。此后，政治局共有22名委员。

今年8月，经过历时数月的腐败调查后，中国免去了最高级别将领张又侠的职务。在他被免职后，本应由七名代表组成的中央军委只剩下习近平和张升民。此次全会在明年党的代表大会前夕举行，据Channel NewsAsia评估，73岁的习近平几乎肯定将获得第四个任期。

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