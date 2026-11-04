哥伦比亚国会批准了总统阿韦拉尔多·德拉埃斯普列利亚提出的法案，该法案收紧了非法武装团体成员自愿向当局投降的条件。该文件背离了前总统古斯塔沃·佩特罗推行的“全面和平”政策，TimesLIVE报道。

参议院以57票对24票支持该倡议，众议院则以95票对10票通过。该法案现将交由德拉埃斯普列利亚签署。

减轻刑罚的条件

法案规定，非法武装团体成员将不得担任公职或参与和平谈判。相反，如果他们放下武器、指认其他团体成员、移交财产，并提供有关政治联系和腐败网络的信息，则可能获得减刑。

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他们还将被要求移交被招募或被绑架的未成年人，并协助寻找失踪人员。刑期最多可缩减50%，指挥官的刑期最多可缩减30%。同时，团体领导人不得被判处少于10年监禁。

放弃前政府的做法

新规定不包括暂停逮捕令、中止引渡或暂停执法行动。在竞选期间，德拉埃斯普列利亚承诺停止与左翼游击队和犯罪团体的谈判，并动用军队打击它们。

德拉埃斯普列利亚政府称，佩特罗担任总统期间的谈判，包括暂停逮捕令和实施停火，使这些团体得以扩大成员规模，并加强对对贩毒和非法采矿至关重要地区的控制。根据哥伦比亚国防部的数据，这类团体的成员人数从2022年底的15,120人增至2026年7月的约28,802人。

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