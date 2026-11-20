美国国会还有不到三周时间，就12月11日后联邦机构的资金安排达成一致，届时当前资金授权将到期。共和党人与民主党人之间的谈判因围绕对伊朗战争的分歧，以及总统唐纳德·特朗普要求向五角大楼额外拨款3500亿美元而变得复杂，《塞浦路斯邮报》报道。

两党正试图就持续至明年年初的临时政府拨款达成协议。据该媒体报道，在11月中期选举中取得决定性胜利后，民主党届时将控制参议院和众议院。在参议院通过两党方案至少需要60票。

围绕伊朗的争议

民主党人正在讨论，是否应坚持在预算法案中纳入限制总统对伊朗使用武力的条款。大多数共和党人反对这类限制。

来自佛蒙特州的民主党参议员彼得·韦尔奇表示，他所在的政党不希望为战争提供资金，但同时也不寻求让政府停摆。参议院共和党多数党领袖约翰·图恩称，可能出现的新一轮停摆是一个巨大的错误，并将对美国人造成严重伤害。

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部分民主党人也反对停止政府拨款。众议院拨款委员会首席民主党人、民主党众议员罗莎·德劳罗强调，政府停摆本身不会阻止战争。

国防开支

参议院共和党人尚未就使用预算协调程序来落实特朗普提出的3500亿美元国防开支请求达成一致。这一程序将使法案能够以简单多数票通过，并绕过民主党人的反对。

目前，共和党人决定就其提出的1.1万亿美元国防拨款法案进行两党谈判。该法案仅包含总统所要求额外资金中的690亿美元。共和党参议员迈克·朗兹警告称，如果不加快谈判，立法者可能无法及时达成协议。

各方还考虑通过12项年度拨款法案中的一部分，为个别政府机构提供资金直至2027财年结束；其余机构则通过临时持续拨款决议获得资金。

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