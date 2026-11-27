美国国会通过了H.R. 973法案，该法案规定为电动自行车的电池和电气系统引入强制性联邦安全标准。参议院于11月19日一致支持《Setting Consumer Standards for Lithium-Ion Batteries Act》，众议院则于2025年4月以365票对42票通过该法案。目前，该法案已送交总统签署，Electrek报道。

哪些标准将成为强制性要求

如果该文件生效，美国消费品安全委员会必须在180天内将三项UL标准作为最终联邦安全标准实施。其中包括适用于轻型电动车电池的UL 2271、适用于电动自行车电气系统的UL 2849，以及适用于包括电动滑板车在内的个人电动交通工具的UL 2272。

目前，这些要求在联邦层面主要属于自愿性质。与此同时，一些司法管辖区已经将认证设为强制性要求：尤其是纽约市要求在该市销售的电动自行车、电池和其他微出行设备获得符合适用UL标准的认证。

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对制造商和销售商的影响

该法案还规定，这些标准未来的更新通常将在通知委员会180天后成为联邦要求，除非委员会认定相关变更不会提高安全性。

对于已经销售认证产品的公司，直接影响可能有限。同时，这些要求可能对低价电动自行车、可更换电池以及未经认证的直接进口产品领域影响最大。UL认证并不能完全消除锂离子电池起火的风险，因为损坏、不当维修、不兼容的充电器或制造缺陷都可能造成危险。

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