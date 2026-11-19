美国国会通过了两党法案《2025年金融剥削预防法案》（Financial Exploitation Prevention Act of 2025），旨在保护老年美国人及其他弱势成年人免受金融诈骗。众议院于6月通过该法案，参议院于周三晚间以一致同意方式予以支持——没有任何参议员提出反对。接下来，该法案将送交总统唐纳德·特朗普签署，CNBC报道。

延迟付款

该法案将允许共同基金公司及其过户代理机构——负责记录份额持有人和交易的机构——暂时延迟支付份额赎回申请款项。如果它们有合理理由认为申请与对投资者的金融剥削有关，便可采取这一措施。

该保护将适用于65岁及以上的投资者，以及可能存在精神或身体障碍、妨碍其独立保护自身利益的较年轻成年人。起初，付款最多可延迟15个工作日。如果对剥削的怀疑仍然存在，这一期限可再延长10个工作日。州监管机构、某些政府机构或法院也将能够延长此类延期。

可信联系人

该法案还规定了可信联系人机制——如果投资者账户出现令人担忧的情况，金融机构可以联系此人。该人士可通过联系账户持有人来尝试防止诈骗。

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采用新保护机制的共同基金公司将必须要求客户提供至少一名可信联系人的姓名和联系方式。

诈骗损失

根据美国联邦贸易委员会的数据，60岁及以上人士在2025年报告的诈骗损失约为30亿美元。这比2024年的24亿美元高出25%，比2020年的6亿美元高出400%。

仅6%的老年受害者报告损失达到10万美元及以上，但此类案件占该年龄群体所有报告损失的70%。FTC指出，由于存在大量未报告案件，2025年的实际损失可能在133亿美元至1195亿美元之间。

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