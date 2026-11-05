美国国会邀请黄仁勋参加闭门简报会——CNBC

在美国，三名共和党籍众议院委员会主席邀请英伟达首席执行官黄仁勋参加一场闭门简报会，讨论他与Megaspeed高管爱丽丝·黄的接触。立法者还希望讨论英伟达为应对外国政府间谍活动制定的安全协议。

11月18日的邀请

致英伟达负责人的信由众议院外交事务委员会主席布赖恩·马斯特、美国众议院中国问题特别委员会主席约翰·穆莱纳尔以及众议院常设特别情报委员会主席里克·克劳福德签署。他们邀请黄仁勋于11月18日参加一次亲自出席的联合简报会——即英伟达计划发布第三季度业绩的次日。

信中指出，近期报道引发了对中华人民共和国获取敏感美国技术和信息的担忧。委员会主席表示，对国会而言，确定美国国家安全可能在何种程度上面临风险十分重要。

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有关爱丽丝·黄的报道

据CNBC报道，《纽约时报》上周报道称，根据美国情报部门的信息，中国公民爱丽丝·黄曾向北京传递信息，并与黄仁勋关系密切。据该报报道，大约一年前，美国总统唐纳德·特朗普获知了这些情报结论。

英伟达没有向CNBC确认黄仁勋是否会出席拟议的简报会。该公司表示，其区域云客户获得的是常规商业信息，而不是英伟达的机密商业秘密或与国家安全相关的数据。英伟达还强调，与客户会面是公司负责人日常工作的一部分，他每年与数千名企业代表交流。

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