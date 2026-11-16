共和党联邦众议员斯科特·德贾莱承认，在田纳西州第4选区的美国众议院选举中败给民主党人维多利亚·布罗德里克。据《国会山报》报道，德贾莱周一在Facebook上写道，他已亲自联系布罗德里克，向她表示祝贺，并提出在其新工作中提供支持。

差距超过200票

根据Decision Desk HQ的数据，截至周一下午，布罗德里克以略高于200票的优势领先现任联邦众议员。她获得48.87%的选票，德贾莱获得48.73%，领先幅度约为0.1个百分点。

与此同时，Decision Desk HQ当时尚未对田纳西州第4选区的胜者作出预测。曾在众议院任职八届的德贾莱在其帖文中表示，希望该选区今后继续得到应有的关注和照顾。

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候选人的立场

德贾莱的竞选支出远高于布罗德里克。在2024年总统选举中，唐纳德·特朗普以24个百分点的优势赢得该选区。

布罗德里克表示，她是在美国最高法院于2022年推翻Roe v. Wade裁决后投身政治的。在竞选期间，她承诺致力于保留农村医院、提供负担得起的学前教育、在保护负责任持枪者的同时减少枪支暴力，并加强对军事和国防开支的监督。

布罗德里克还主张将大麻非刑罪化，并加强对人工智能公司和数据中心项目的监管。德贾莱在国会任职期间支持特朗普议程中的很大一部分，包括提议禁止联邦机构取消或免除学生贷款。

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