在美国，民主党籍众议院议员罗伯特·加西亚表示，唐纳德·特朗普总统有事情要隐瞒。他是在回应白宫顾问威廉·沙夫的一封信时作出这一表态的。沙夫警告称，民主党人承诺调查总统政府的活动，可能会越过公然犯罪的界限，《卫报》报道。

白宫的警告

沙夫表示，国会调查必须追求合法的立法目的，不能被用于惩罚成为调查对象的个人，或为刑事起诉作准备。

这名白宫顾问还援引了新当选的民主党议员的公开言论，其中包括理查德·奥赫达、凯蒂·帕迪拉·斯托特和亚萨明·安萨里。他还单独批评了加西亚的Lawyer Up活动，称其所谓目的不是立法，而是恐吓。

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民主党人的回应

目前担任众议院监督委员会首席民主党人的加西亚承诺将继续进行调查。他表示，国会的权力源自美国宪法第一条，而不取决于白宫的许可，并称这些权力是立法工作不可或缺的一部分。

他说，选民支持民主党人，是为了让他们通过法律来根除腐败和滥用权力。加西亚还指责政府威胁要对国会采取违宪行动，并强调议员们不会被司法部或总统律师发出的、他称之为毫无根据的威胁所阻止。

在中期选举后，民主党重新夺回了对国会两院的控制权。1月，他们将以自2008年以来在众议院最大的多数优势开始工作。

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