来自佛罗里达州的共和党众议员格雷格·斯图布将竞选美国众议院共和党会议主席一职。据《国会山报》报道，一名知情人士证实了他参选。

斯图布将成为该职位的第三名候选人。他的竞争对手将是来自印第安纳州的女众议员埃琳·豪钦，以及来自密歇根州的现任会议主席丽莎·麦克莱恩。

批评党内领导层

斯图布宣布参选之前，曾在中期选举后的一篇帖文中严厉批评共和党在众议院和参议院的领导层。他表示，党内领导人在他看来“可耻地软弱”，比起让把共和党送上执政地位的选民失望，他们更害怕推行保守派路线。

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这位众议员还指责领导层向党团中的温和派成员让步，并呼吁其让位给新的领导人；他表示，这些人将捍卫保守派方向。斯图布在接受Newsmax采访时说，在失去30多个席位后，他认为不宜让过去两年负责该党传播工作的同一批人继续担任领导职务。

三名候选人

豪钦在给共和党同僚的信中强调，她在公共关系、传播和选举竞选领域拥有超过20年的经验。麦克莱恩则在社交媒体平台X上表示，她获得了数十名众议院共和党人的支持，以及本选举周期当选国会议员的两名共和党候选人的支持。

在民主党于周二的选举中赢得国会两院、共和党将在明年转入反对党后，共和党会议主席将在塑造该党的传播工作方面发挥关键作用。

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