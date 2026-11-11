在美国，共和党国会议员肯·卡尔弗特据初步预测将在加利福尼亚州第40国会选区的选举中击败共和党女国会议员金恩熙。根据《国会山报》援引Decision Desk HQ的数据，在公布69%的计票结果时，卡尔弗特获得53.5%的选票，金恩熙获得46.5%。

合并选区

新的第40选区合并了卡尔弗特原来的第41选区和金恩熙的第40选区。该选区涵盖奥兰治县和圣贝纳迪诺县内陆帝国地区的部分区域，包括米申维耶霍、科罗纳、莱克埃尔西诺和兰乔圣玛格丽塔等城市。

两名候选人此前都曾代表新选区边界内的大部分地区，但划入该选区的卡尔弗特原选区部分多于金恩熙原选区。此次竞选是加利福尼亚州去年通过第50号提案的结果。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

卡尔弗特的竞选活动

卡尔弗特于1992年首次当选美国众议院议员。据《国会山报》报道，他是加利福尼亚州国会代表团中任职时间最长的共和党人，曾担任众议院拨款委员会国防拨款小组委员会主席，并领导该州的共和党代表团。

在竞选中，卡尔弗特强调了自己的保守派立场。据《洛杉矶时报》报道，他还提到金恩熙在2021年与民主党人一道投票反对一项唐纳德·特朗普时期的规则，该规则取消了对甲烷排放的监管。卡尔弗特获得了加利福尼亚州数个大型保守派和共和党组织的支持。

关注我们在