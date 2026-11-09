在美国，国会议员杰森·克劳计划提交请愿书，以推动众议院就一项法案进行表决，该法案旨在恢复阿富汗公民的临时保护身份（TPS）。此举正值有报道称，最快在11月中旬可能会有将阿富汗人遣送至巴基斯坦的航班，随后再将他们送回阿富汗，The Hill报道。

超过8000人面临被驱逐风险

据该媒体报道，在美国国土安全部终止阿富汗的TPS后，略多于8000名阿富汗人面临被驱逐的风险。其中许多人是在美国从阿富汗仓促撤军期间抵达美国的。

其中一些人因庇护系统排队积压，或因曾与美军合作人员申请特殊移民签证遇到困难，而未能获得其他移民身份。夏季，美国最高法院认为，法院对审查TPS暂停措施的权力有限，这使得撤销对13个国家公民的这一保护成为可能。

曾在阿富汗服役的克劳表示，美国的阿富汗伙伴在协助美军时冒着生命危险，美国必须履行保护他们的承诺。

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航班与表决

针对驱逐出境的诉讼已经取得初步成果。与此同时，据The Hill报道，美国国土安全部在一份法庭文件中表示，计划继续进行定于11月16日的遣返航班。

据该媒体消息，巴基斯坦仍在考虑这一计划。塔利班外交部的一名代表也对可能将阿富汗难民转移至巴基斯坦的报道表示严重关切。美国移民与海关执法局没有公开确认可能行动的细节，援引安全因素并拒绝评论未来航班、乘客名单和目的地。

为迫使众议院审议该法案，克劳必须收集218个签名，其中包括获得4名共和党人的支持。该法案获得两党支持：共同提案人包括共和党人唐·培根和玛丽亚·埃尔维拉·萨拉萨尔。同时，该法案在参议院的前景仍不确定。

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