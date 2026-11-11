在美国，共和党联邦众议员托马斯·马西表示，他要求将《爱泼斯坦档案透明法案II》付诸表决的请愿书已收集到218个签名。这是强制将该文件提交众议院审议所需的门槛，阿纳多卢通讯社报道。

11月11日，马西在社交媒体平台X上写道，他正与民主党联邦众议员普拉米拉·贾亚帕尔、特蕾莎·莱格尔·费尔南德斯以及联邦众议员罗·康纳合作，以便尽快将该法案付诸表决。

法案规定了什么

马西于7月15日与康纳和莱格尔·费尔南德斯共同提出该法案。该文件的参议院版本由民主党参议员杰夫·默克利和本·雷·卢汉牵头。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

该倡议将赋予各州总检察长、地方检察官、国会议员以及爱泼斯坦案受害者起诉美国总检察长的权利，理由是其隐瞒、删改、拖延或未公布与爱泼斯坦相关的材料。

受害者和检察官的获取权限

该文件还规定，受害者可获得关于其本人的完整未删改记录，包括联邦调查局的访谈报告。美国司法部将必须向州检察官和地方检察官提供必要的未删改材料，包括确保对机密信息的安全访问。

马西在7月的一份声明中称，司法部系统性地未遵守于2025年11月19日通过的材料披露法的要求。据他所说，该部门非法扣留了超过300万份爱泼斯坦档案，并在其公布的文件中保留了大量删改内容。

关注我们在