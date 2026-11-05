在美国，加利福尼亚州国会议员皮特·阿吉拉尔宣布，他计划竞选众议院民主党党鞭一职。这一声明是在民主党于周二的中期选举中获胜后作出的。该党正准备于1月接管众议院。

阿吉拉尔的竞选活动

担任众议院民主党党团主席的阿吉拉尔在致同僚的信中请求支持其候选资格。他将可负担性问题、国会对唐纳德·特朗普总统政府的监督以及维持民主党人之间的团结列为优先事项，阿纳多卢通讯社报道。

阿吉拉尔在信中写道，选民赋予民主党人任务，既要成为总统任期的制衡力量，同时也要聚焦于可负担性问题。

党鞭是党团领导职位之一。该官员负责党内纪律、确保通过立法决定所需的票数，以及协调党团成员的投票。

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新领导层选举

众议院民主党领袖哈基姆·杰弗里斯也已正式启动竞选议长职位的活动。若当选，他将成为美国历史上首位黑人众议院议长。议长由全体众议院议员选举产生；该职位在总统继任顺序中仅次于副总统，位列第二。

现任民主党党鞭、杰弗里斯副手凯瑟琳·克拉克宣布竞选多数党领袖一职。若当选，她将成为首位担任该职位的女性。众议院民主党人将于11月18日至19日举行内部领导层选举。新一届国会预计于1月3日召开，届时全体众议院将投票选举议长。

据该通讯社报道，民主党已获得对国会两院的控制权。唐纳德·特朗普总统将继续留在白宫，而国会将由民主党控制。

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