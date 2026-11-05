来自印第安纳州的美国众议员埃琳·霍钦宣布，她将竞选美国众议院共和党会议主席一职。她的对手将是现任会议主席、来自密歇根州的众议员莉萨·麦克莱恩。据《国会山报》报道，这一职位对于塑造共和党的信息传播至关重要；共和党明年将成为少数党，并准备在2028年选举前对抗民主党的议程。

霍钦的理由

霍钦在周三发给共和党同僚的一封信中表示，让该党重返多数党地位取决于其传递的信息以及有效传达这些信息的能力。她强调了自己在公共关系、传播和选举竞选活动方面的经验。

在当选国会议员之前，霍钦经营自己的公关业务，参与过地方和全国层面的竞选活动，获得了政治管理硕士学位，并毕业于耶鲁大学女性竞选学校。她还担任众议院规则委员会、预算委员会以及能源和商业委员会成员。

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麦克莱恩的立场

麦克莱恩在信中称，周二的选举对共和党会议而言是一次毁灭性的挫败，并表示她不会淡化败选的规模。同时，她指出，共和党人已准备好重返政治斗争，并能够在已有经验和人脉的基础上确定新的方向。

麦克莱恩承诺，若获得连任，她将反对民主党、批评其议程，并向美国人提出共和党领导下的未来愿景。她在X平台的一则帖子中表示，获得了33名众议院共和党人的支持，其中包括拨款委员会主席汤姆·科尔和监督委员会主席詹姆斯·科默，以及本轮选举周期中当选国会议员的两名共和党候选人。

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