咨询公司麦肯锡（McKinsey & Company）评估称，由于企业面临财务困难，欧洲工业约370万个工作岗位正面临风险。超过5000亿欧元的增加值也面临风险，Euronews报道。

近半数公司面临财务困难

麦肯锡的数据显示，2025年，纳入研究范围的工业公司中约45%处于财务压力或困境之中。2023年，这类企业的比例为39%，2024年为42%。2026年的初步指标显示，这一比例的增长正在加速。

麦肯锡工业财务健康指数涵盖近1200家欧洲制造商，包括上市公司和私营企业，其营收均超过1亿欧元。评估考虑了五项财务信号，包括利润大幅下滑以及相对于收益较高的债务水平。2025年的数据基于S&P Capital IQ的全年信息。

劳动力和能源成本

2025年，财务状况困难的工业公司占比最高的国家是葡萄牙。卢森堡、荷兰和西班牙随后位列排名之中。在欧盟最大经济体德国，该指标在一年内上升了12个百分点。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

麦肯锡将欧洲工业地位的削弱，尤其归因于相较中国更高的劳动力和能源成本。根据该公司的分析，中国汽车研发领域的劳动生产率是欧洲的1.5倍。欧洲工业用电的平均价格也比中国和美国高出逾1.5倍。

投资缺口

报告指出，中国2025年在生产性固定资本投资上的支出约为6万亿美元，即5.5万亿欧元。麦肯锡将基础设施、非住宅建筑、机械、软件以及研发支出归入此类投资。欧洲的支出约为3万亿美元，即2.7万亿欧元。

麦肯锡认为，欧洲工业公司的问题可以通过结构性方式解决，但强调需要迅速采取行动。

关注我们在