由沙特阿拉伯、卡塔尔和科威特企业组成的财团已开始修复叙利亚主要的M5高速公路。叙利亚交通部长亚鲁布·巴德尔向《The National》表示，位于大马士革以南的一段路段已开始施工。

这条长465公里的高速公路起于约旦边境附近的纳西卜边境口岸，途经大马士革、霍姆斯、哈马和阿勒颇，并通往土耳其边境。它还与M4公路相连，后者从阿勒颇通往港口城市拉塔基亚。

资金和参与方

该财团包括科威特的Combined Group Contracting Company、沙特的Al Rawaf Contracting Company，以及卡塔尔的Al Jaber Group和Al Mohannadi Group。巴德尔表示，项目部分费用将由总额6.7亿美元的三年期国家道路融资支付。

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部长表示，M5计划得到全面修复。升级后的道路将配备符合国际标准的照明、道路标志和防护栏。政府还打算维修两条从M5分出的道路，通往巴布·哈瓦和巴布·萨拉马边境口岸。

通往欧洲的运输路线

今年4月，叙利亚、土耳其和约旦商定发展一条自南向北的运输路线，配套经现代化改造的公路网络，并计划将其与沙特阿拉伯的铁路网络连接。沙特阿拉伯曾表示，该铁路项目的可行性研究应在年底前完成。

巴德尔还表示，世界银行将提供2亿美元，用于修复叙利亚铁路受损最严重的路段。与此同时，在与约旦接壤的纳西卜口岸仍有大量卡车聚集，部长将此与海关程序联系起来。

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