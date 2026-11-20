在肯尼亚，由美国公司参与的Frontier Minerals财团赢得了夸莱县Mrima Hill采矿项目的开发招标。该财团击败了另外七名竞标者，其中包括来自中国和澳大利亚的公司，BBC News报道。

矿藏估值超过600亿美元

据估计，位于印度洋沿岸附近的Mrima Hill地区蕴藏着价值超过600亿美元的关键矿产。其中包括铌，这种矿物用于电动汽车制造、航空航天和国防工业。

Frontier Minerals成员包括Bunker Hill Mining Corp、American Resources Corporation和ReElement Technologies Corporation。该财团表示，计划在肯尼亚建立矿产加工和精炼设施，以便让资源带来的更大部分经济收益留在该国。

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竞争对手的异议和项目要求

Mrima Hill区域覆盖约390英亩森林。当地居民担心，采矿可能会损害森林，并危及他们祖先留下的遗产。附近社区能否从投资中受益也是一个问题。

该项目尚无法启动：Frontier Minerals必须获得勘探许可证并满足监管要求。据路透社报道，两名竞争对手打算对招标结果提出异议。尤其是澳大利亚RareX公司声称，Frontier Minerals未能遵守较早的申请截止日期。肯尼亚政府坚持认为，遴选程序是公开和透明的。

此次招标正值美国寻求扩大获取非洲关键矿产的渠道、加强自身供应链并减少对中国依赖之际；中国在多种此类资源的加工领域占据主导地位。

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