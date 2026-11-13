意大利宪法法院呼吁紧急采取立法措施，以缓解监狱设施过度拥挤的问题，同时保障社会免受已定罪人员可能带来的危险。据ANSA English报道。

法院裁决

法院审议了佛罗伦萨刑罚执行监督法院就佛罗伦萨索利恰诺监狱提出的合宪性问题。宪法法院认定该问题不予受理，但强调立法者有必要紧急介入。

法院认为，可能采取的措施之一是调整或扩大获得替代性刑罚的准入标准。宪法法院此前已在2013年第279号裁决中提出过这一建议。

设施入住率数据

根据人权协会Antigone最新可获得的数据，截至2026年4月30日，意大利监狱的过度拥挤率为139.1%。4月底，该国关押着64,436名囚犯。

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意大利监狱的理论容量为51,265个名额，但实际可用的只有46,318个。在73所机构中，入住率至少达到150%，其中8所超过200%。仅有22所监狱未出现过度拥挤。

暴力与自杀

Antigone的报告还指出，在政府宣布扩大容量计划后，监狱可用名额减少了537个。过度拥挤与暴力增加以及囚犯中的高自杀率有关。

囚犯之间的袭击数量增长了73%，从2021年的3,356起增至2025年的5,812起。去年，意大利监狱中至少有82人自杀；Antigone评估认为，2026年的数字可能相同或更高。

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