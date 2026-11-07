中国驻墨尔本领事馆呼吁当地政府进行彻底调查，并严惩导致一名中国外卖员死亡的责任人。该外卖员在澳大利亚墨尔本市中心遭刀刺身亡。据《南华早报》报道，死者47岁，来自中国西北部的陕西省。

墨尔本市中心发生袭击

据维多利亚州警方消息，周五晚间，两名外卖员遇到一名正在动他们自行车的男子，随后双方发生冲突。其中一名外卖员遭刀刺身亡，另一人因伤势不危及生命被送往医院。

周六上午，警方拘留了一名51岁的嫌疑人，该嫌疑人仍被羁押。中国领事馆表示，严肃对待这一事件，并已启动紧急响应机制。中国总领事正与死者家属保持联系，并协助处理后续组织事宜。

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社区和平台的反应

维多利亚州议员理查德·韦尔奇表示，社区对这起犯罪感到震惊。两名曾由死者配送订单的客户，以及与他合作过的餐馆老板，都称他是一位耐心且善良的人。该市预计将举行抗议活动和烛光悼念活动。

该事件也引发了对平台就业人员安全的关注。注册在HungryPanda平台上的外卖员在网上表示，他们此前据称曾因被盗订单而被收费。一份呼吁审查该公司针对这类事件的政策及工作人员可能面临风险的请愿书已收集超过4000个签名。

HungryPanda在声明中强调，公司从不要求外卖员为了追回订单而追赶或与他人发生冲突。该公司还表示，如果配送因盗窃、抢劫或安全威胁而中断，外卖员不会面临扣款或罚款。

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