在华盛顿，美国太平洋舰队潜艇部队司令克里斯·卡瓦诺少将表示，美国、英国和澳大利亚正按计划推进AUKUS防务伙伴关系，并且在部分领域领先于计划。Breaking Defense援引他在年度潜艇联盟研讨会上的发言报道了这一消息。同时，这名海军少将没有说明该计划中具体哪些领域提前于既定时间表。

澳大利亚的轮换部队

AUKUS的第一部分 предусматривает在2032年前为澳大利亚提供弗吉尼亚级核动力潜艇。卡瓦诺称，春季重新启用第3潜艇中队是进展的证明；该中队支持在澳大利亚皇家海军HMAS Stirling基地建立Submarine Rotational Force-West。

根据这项倡议，美国和英国将在HMAS Stirling基地提供核动力攻击型潜艇的轮换部署——最多4艘美国潜艇和1艘英国潜艇。10月，三国宣布，被指定为Submarine Rotational Force-West的首艘潜艇将是美国弗吉尼亚级潜艇USS Colorado。

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USS Colorado于10月27日抵达澳大利亚，进行计划中的为期一个月的技术维护。根据五角大楼的消息，该潜艇预计将在明年年底返回，以在HMAS Stirling基地部署首个轮换编组。

自主系统演习

卡瓦诺还提到了加利福尼亚海岸附近的Maritime Big Play海上演习。美国、英国和澳大利亚最近在AUKUS第二部分框架内完成了此次演习。英国皇家海军称，这是三国参与的最大规模无人和自主技术展示活动。演习使用了40多项技术，包括有人、无人和多域自主系统。美国海军表示，此次演习的目标是将成熟的机器人和自主系统整合到AUKUS联盟的海上行动中。

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