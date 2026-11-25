联合国人道主义援助协调员汤姆·弗莱彻抵达也门，并呼吁确保人道主义援助能够紧急、安全且持续地进入平民地区，包括塔伊兹市。他表示，战斗、不安全局势以及对关键供应路线的严格限制，正使家庭无法获得食物和药品。

据联合国新闻报道，弗莱彻表示，全国有数百万人正在挨饿。他强调，医院和应急服务机构正遭受袭击，而经历多年冲突后，也门正日益深陷危机。

人口流离失所和资金短缺

联合国数据显示，自8月以来，约有36.4万人离开家园，仅过去一周就有数万人离开。弗莱彻表示，人道主义工作严重资金不足，已使国际人道主义应对行动濒临崩溃，尽管援助团队仍在尤其危险的条件下继续工作。

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他将向需要支持的平民提供安全且持续的准入列为紧急优先事项之一，并特别指出塔伊兹。该官员表示，全球人道主义体系不堪重负、资金不足且遭受攻击，而也门的人道主义应对与需求之间的差距最大。

呼吁释放被拘留的工作人员

弗莱彻还呼吁胡塞武装立即无条件释放被拘留的联合国及其他人道主义组织工作人员。截至10月中旬，胡塞武装拘押了71名联合国工作人员。

上个月，有消息称，被胡塞武装拘押超过两年的联合国人权工作人员穆罕默德·埃尔-沙米已死亡。联合国人权事务高级专员福尔克尔·蒂尔克表示，埃尔-沙米的家人在数周后才得知他的死讯。联合国特使汉斯·格伦德贝里此前曾向安全理事会表示，许多被拘留者有严重健康问题。

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