韩国公司韩国航空宇宙产业公司（KAI）计划于2027年开始为海军陆战队批量生产新型攻击直升机。Marine Attack Helicopter（MAH）直升机首次在京畿道华城市公开展示，据《韩国先驱报》报道。

用于海上登陆的直升机

MAH以KUH-1 Surion多用途直升机为基础研制，后者于2012年服役。其海军型Marineon用于将海军陆战队员从舰船运送至登陆地区，而这款新机则应在登陆行动期间提供火力支援。

据KAI介绍，该直升机将能够摧毁敌方阵地和防空系统，同时掩护运输直升机及海军陆战队部队。MAH的研发于2022年10月启动，首架原型机于2024年12月完成飞行。该公司共制造了三架原型机，并进行了实弹射击和舰上运行测试。

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武器与性能

该直升机配备一门炮塔式20毫米机炮，备弹量最多600发，以及空对地和空对空导弹，还有制导和非制导火箭弹。驾驶舱防护被强化至能够承受12.7毫米大口径机枪子弹命中的水平；Surion此前标注的防护能力为可抵御7.62毫米子弹。

MAH连同旋翼的长度约为19米，高度为5米，用于挂载武器的机翼翼展为6.1米。其最高速度估计约为137节，满油状态下的飞行续航时间最长可达四个半小时。

关于出口潜力的声明

KAI总裁金钟哲表示，新机的火力可与美国AH-64 Apache相媲美，但其成本可能约低一半。据他称，Apache的单价视配置和采购条件而定，可能从5000万美元起。

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