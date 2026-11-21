英国国王查尔斯三世感谢土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安在安塔利亚主办联合国COP31气候峰会，并呼吁世界领导人将作出的承诺转化为具体行动。阿纳多卢通讯社援引土耳其环境部的一份声明报道称。

致峰会参与者的信

在致埃尔多安和COP31主席穆拉特·库鲁姆的信中，查尔斯三世感谢土耳其在关键时刻将国际社会团结起来。库鲁姆同时担任土耳其环境部长。查尔斯三世还提到澳大利亚作为峰会谈判进程主席方所发挥的作用。

这位英国君主表示，世界不同地区的社区已经面临极端高温、洪水、干旱、森林火灾和风暴。按照他的说法，气候变化不再是遥远的威胁，而正成为日益可感知的现实。

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甲烷与清洁能源

查尔斯三世称，到2030年消除油气行业中可避免的甲烷排放和泄漏，是在近期减缓变暖最快的方式之一。他还强调了摆脱化石燃料的必要性。

这位君主列出的其他优先事项包括加快向清洁能源转型、保护森林和海洋、发展绿色电气化以及增强脆弱社区的韧性。他指出，实现这些目标需要大量资金，以及政府、企业、投资者和公民社会之间的合作。

查尔斯三世认为，化石燃料市场的中断也表明，可再生能源对于能源安全和韧性具有重要意义。他呼吁安塔利亚峰会的参与者不仅展现雄心，也展现采取行动的决心。

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