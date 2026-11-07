马来西亚国王苏丹易卜拉欣·苏丹依斯干达表示，给予前总理纳吉布·拉扎克的附条件王室赦免允许他在居家监禁下服完剩余刑期，该决定明确无误，不允许作出模棱两可的解读。这位君主表示，对该决定提出质疑将意味着违抗其法令。

据亚洲新闻台报道，苏丹易卜拉欣指出，该赦免不涉及拉扎克的其他案件，且他所规定的所有条件均已满足。他还强调，根据马来西亚联邦宪法第42条，赦免权是王室特权。

总检察长署的立场

国王发表上述声明的前一天，马来西亚总检察长署（AGC）呼吁暂时中止将拉扎克转为居家监禁。该机构指出，有必要从法律上澄清执行赦免的程序及其对这名前政府首脑另一项判决的影响。

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AGC表示，在拉扎克缴纳5000万马来西亚林吉特罚款后，该决定可能有两种解读：他要么必须在居家监禁下服刑至2028年8月23日，要么其刑期应被视为已经结束。这将影响1Malaysia Development Berhad案中15年监禁刑的开始时间；根据法院裁决，该刑期必须在SRC International案刑罚结束后开始执行。

律师的立场

拉扎克的律师驳回了AGC的立场，称在罚款缴清后，没有法律依据继续将其客户关押在加影监狱。他们还表示，高等法院已签发经认证的命令，允许这名前总理在缴纳罚款后获释出狱。

纳吉布·拉扎克自2022年以来一直在服刑，此前他因SRC International案中侵吞4200万林吉特而被定罪。SRC International曾是1MDB的子公司。2024年，马来西亚赦免委员会将其12年刑期缩短至6年，并将罚款从2.1亿林吉特减至5000万林吉特。9月，苏丹易卜拉欣向拉扎克给予附条件赦免，罚款则在其支持者组织募款活动后于周五缴清。

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