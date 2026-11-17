国王正式启用了位于英国兰开夏郡萨姆尔斯伯里的国家网络部队新总部。Ribble House综合设施旨在增强该国的网络能力，并支持英格兰西北部的就业、技能发展和经济增长，英国国防部表示。

情报与国防伙伴关系

国家网络部队汇集了英国政府通信总部（GCHQ）、国防部、秘密情报局MI6以及国防科学技术实验室Dstl。该机构开展网络行动，以支持军队、应对国家威胁，并破坏恐怖分子、犯罪分子以及在网上对儿童实施性犯罪者的活动。

访问期间，国王会见了合作机构的负责人，其中包括GCHQ主任安妮·基斯特-巴特勒，以及网络与特种行动司令部指挥官罗布·马戈万爵士将军。他还与已经在新大楼工作的员工交流，其中包括当地新兵和参加武装部队网络领域直接招募项目的人员。

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人才培养

该部门指出，国家网络部队以保密方式运作，通常不披露行动细节，因为这可能降低其有效性，并帮助对手加强防御。

在Ribble House启用前夕，国防部门及其合作伙伴对该地区的人才培养进行了投资。于2025年推出的Digital and Cyber Bursary项目覆盖当地学院的500名学生，提供数字技术和网络安全领域的培训及资格获取机会。

安妮·基斯特-巴特勒表示，新总部将有助于推动英格兰西北部网络走廊的发展、创造就业岗位、提升技能并促进创新。罗布·马戈万将军称，该设施的启用是加强英国应对网络空间威胁能力的重要阶段。

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