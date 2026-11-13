11月19日，在一年一度的韩国大学修学能力考试（Suneung）当天，韩国遗产厅管理的王宫、陵墓及其他文化遗产场所将延后一小时开放。为缓解交通拥堵并帮助考生及时抵达考场，游客将从10:00起入场，而非通常的9:00。

《韩国先驱报》援引王宫与陵墓中心的消息报道了此事。此次调整将涉及首尔的景福宫、昌德宫、昌庆宫和德寿宫、宗庙、社稷坛，以及王陵和多处其他文化遗产场所。

王宫运营调整

在景福宫，所有通常于8:00开放的入口，包括光化门、协成门和永成门，都将从10:00起开放。景福宫和七宫祠的导览将于10:10开始。

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在昌德宫，原定于9:30举行的免费韩语宫殿建筑导览以及10:00举行的中文导览将被取消。宫殿后苑的参观将从10:30开始，而非10:00。

导览和免费入场

在昌庆宫，9:30举行的韩语导览将不会举行。德寿宫石造殿导览将于10:30开始。崇礼门、重明殿和“高宗王之路”路线也将于10:00开放。

作为韩国盛大节的一部分，四大王宫——景福宫、昌德宫、昌庆宫和德寿宫——以及宗庙和朝鲜王朝王陵，在周日之前向游客免费开放。

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