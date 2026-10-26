在澳大利亚德文波特，针对希尔克雷斯特小学六名儿童死亡事件的验尸官调查计划邀请美国行星科学家兼航空航天工程师拉尔夫·洛伦茨参与。他可能就尘卷风的性质提供意见，澳大利亚广播公司新闻报道。

可能的专家鉴定

协助验尸官的律师玛丽·诺顿告诉法庭，她正在考虑聘请洛伦茨担任专家。她表示，这名科学家研究尘卷风已有二十多年，包括地球环境中的气压和风场，以及它们对火星上NASA航天器的影响。

洛伦茨尚未被正式聘请参与调查。不过，根据初步讨论的结果，他可能会就气压差、涡旋的影响，以及尘卷风与充气城堡结构之间的相互作用发表意见。验尸官奥利维亚·麦克塔格特表示，这样的专家鉴定可能有助于查明儿童死亡的情况。

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测试被推迟

2021年12月16日，希尔克雷斯特小学六名学生死亡，另有三人重伤。在学校年终庆祝活动期间，一阵强风或尘卷风将充气城堡卷到空中，并带过了学校操场。

一名结构工程专家提出的额外测试已被推迟。这些测试包括再次给城堡充气，以检验如果以不同方式将其固定在地面上，可能会发生什么情况，以及现行澳大利亚安全标准是否需要更新。测试将在收到洛伦茨的意见后进行，因为这可能会影响其方法。

德文波特的听证会将于11月3日恢复。法庭将听取一名当时在现场的侦探、一名协助安装和操作充气设施的工作人员、一名IT专家以及医疗证人的证词。

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