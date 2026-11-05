欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔提议，将备受争议的CORE企业费用适用范围缩小至年营业额超过7.5亿欧元的公司。根据该提议，这类企业将缴纳0.05%的费用，而非固定金额，Politico援引两名了解谈判情况的外交官报道称。

企业费用的变化

欧洲委员会去年提出，将CORE作为针对年营业额超过1亿欧元公司的固定缴款。该新版本在科斯塔办公室主任佩德罗·卢尔蒂与欧盟各国政府的双边会晤期间进行了讨论。

外交官评估认为，这些变化可能缓解以德国为首的一组国家的反对意见。这些国家认为，此前的方案威胁竞争力，并给中型企业带来额外负担。与此同时，Politico的消息人士怀疑，这些让步是否足以获得对新费用的支持。

法国坚持引入新税种，以减少各国对欧盟预算的缴款。据外交官称，科斯塔团队不打算下调对欧盟委员会去年税收提案收入的估计，该提案预计每年可带来650亿欧元。

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其他可能的收入

其他设想包括，将直接进入欧盟预算的未收集塑料和电子废弃物缴款每公斤提高25欧分。还有建议将进入欧盟预算的碳进口税收入份额从75%提高至100%。

外交官还在考虑对加密货币公司和国家无线电频率拍卖征收可能的费用。对于将尤其感受到新规则影响的国家，佩德罗·卢尔蒂提议在排放交易体系框架内逐步对烟草制品和污染企业征税。

科斯塔将在下周特别峰会前于11月21日提交一份新的谈判文件。外交官称，欧洲理事会主席团队还暗示，预算可能进一步削减，这可能影响区域资金，而削减对农民的补贴被认为可能性较低。

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