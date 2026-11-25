太空公司SpaceX承诺为美国每个活跃的Trump账户捐赠一股A级股票。该公司首席执行官埃隆·马斯克也将亲自为每个此类账户捐赠一股股票。CNBC于11月25日报道。

为账户提供股票

SpaceX在一份声明中表示，公司正在建设未来的基础设施，并致力于让生命实现多行星化。该公司表示，从长期来看，其认为拥有一家创建此类系统的公司的所有权，对下一代美国人很重要。

SpaceX首席运营官格温·肖特韦尔也于7月同意亲自向Trump账户转入超过200万股SpaceX股票。

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计划条款

Trump账户，也称为530A账户，面向拥有社会保障号码的18岁以下美国儿童。父母、监护人、祖父母和其他人士可从税后资金中合计每年为每名儿童存入最多5000美元——直至受益人年满18岁前一年。2027年后，这一限额将根据通货膨胀进行指数调整。

据CNBC报道，自该计划于7月4日启动以来，家庭成员和朋友已向此类账户合计存入超过10亿美元，存款总额超过90亿美元。2025年至2028年出生的儿童可获得美国财政部一次性1000美元的存款。根据某些标准，其他资金也可能可用。

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