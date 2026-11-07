美国太空军正在考虑组建由12至13颗额外卫星构成的星座，以确保不兼容的军事激光通信系统之间能够交换数据。据Breaking Defense报道，改造该架构的总成本可能高达10亿美元。

这些新航天器被称为Space Exchange Points或“翻译卫星”，旨在将SpaceX为太空军建设的Space Data Network Backbone骨干网络，与导弹预警和导弹跟踪卫星连接起来。据该媒体消息人士估计，一颗此类卫星的成本可能为1200万至1400万美元，因此仅航天器本身的成本就将超过1亿美元。

不兼容的激光终端

问题与光通信终端的不同技术标准有关。SpaceX在SDN Backbone卫星上使用其专有的Plaser激光终端，据该媒体消息人士称，这些终端无法与美国太空发展局（SDA）和美国太空系统司令部（SSC）卫星的终端直接交换数据。同时，SDA和SSC的终端彼此之间也不兼容。

SDN Backbone将成为未来SDN太空网络的中央数据传输层，该网络应连接传感器和打击系统。太空军计划在2027年前将其运行原型送入轨道。今年5月，SpaceX获得了一份价值22.9亿美元的合同，以加速在美国“金穹”导弹防御倡议框架内开发该网络。

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翻译卫星原型

8月13日，SSC启动Space Exchange Points项目，与五家公司签署了每份1200万美元的合同：Amazon LEO for Government、Lockheed Martin、Northrop Grumman、Rocket Lab和York Space Systems。它们将开发专用航天器原型，作为不同政府卫星系统与SDN Backbone之间的轨道路由器。

一名SSC代表表示，Enterprise Space Terminal光学终端原型正在开发中，用于装备未来的翻译卫星。供应商计划在下一个日历年展示其航天器及指挥与控制系统接入SDN架构的情况。

其中一个方案是在SEP上安装采用SDA和SSC标准的终端，以及将数据传输至SpaceX系统的软件。另一方案是采用新版SDA v4.0.0标准，该标准可能实现低地球轨道和中地球轨道卫星之间的直接光通信。不过，该标准尚未为任何现有SDA卫星系列签订合同。

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