哥斯达黎加拒绝联合国被占领巴勒斯坦领土人权问题特别报告员弗朗切斯卡·阿尔巴内塞入境。她在首都圣何塞附近的胡安·圣玛丽亚国际机场被拦下，当局称作出这一决定的理由是国家安全考量。

据《The National》报道，阿尔巴内塞抵达该国是为了接受哥斯达黎加国立大学授予的荣誉博士学位。移民部门表示，其是在收到警报后并依照国家安全措施采取行动。

联合国的反应

联合国人权事务高级专员福尔克尔·蒂尔克对哥斯达黎加当局的决定表示深切关切，并呼吁其重新考虑该决定。联合国人权办公室也表示，阿尔巴内塞被拒绝入境的理由正是安全因素。

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阿尔巴内塞表示，尽管宪法法院作出允许她前往酒店的裁决，移民警察人员仍不允许她离开机场。随后，她被转移到机场附近的一家酒店。据该媒体报道，她原定于周六前往墨西哥。

各方立场

弗朗切斯卡·阿尔巴内塞是一名意大利律师，也是被任命调查并编写有关涉嫌侵犯人权行为报告的联合国独立专家。她曾公开批评以色列在加沙军事行动期间的做法。《The National》指出，2025年7月，美国因她与国际刑事法院的关系对她实施制裁。

阿尔巴内塞否认了将她与恐怖主义联系起来的指控，并表示希望哥斯达黎加改变其决定。以色列常驻联合国大使丹尼·达农则对拒绝入境表示赞同。

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