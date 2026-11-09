哈姆扎特·奇马耶夫将在阿联酋阿布扎比举行的RAF Abu Dhabi赛事中进行头条主赛，对阵前UFC中量级冠军克里斯·魏德曼。据The National报道，原定与奇马耶夫交手的科尔比·科温顿因伤退赛。

新的冠军赛

奇马耶夫原计划与科温顿争夺由这名美国人持有的Cruiserweight Crossover Championship冠军头衔。更换对手后，奇马耶夫和魏德曼将争夺RAF Light Heavyweight Crossover Championship金腰带。

赛事将在Etihad Arena举行，这将是RAF wrestling首次登陆中东。其他已公布的参赛者包括阿尔曼·察鲁基扬、乌马尔·努尔马戈梅多夫、梅拉布·德瓦利什维利、朱莉安娜·佩尼亚，以及五届世界冠军凯尔·戴克和凯尔·斯奈德。

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奇马耶夫和魏德曼的经验

32岁的奇马耶夫在摔跤比赛中保持完美战绩——27场比赛27胜。他最近三次出场均在RAF旗下进行，在上一场比赛中，他以11:0的技术优势击败罗比·劳勒。

魏德曼42岁。2013年，他击败安德森·席尔瓦，终结了这名巴西选手在UFC中量级创纪录的冠军统治，随后三次成功卫冕。该美国选手于2025年1月结束了自己的职业MMA生涯。他仅参加过一次RAF比赛，并在5月的RAF 9赛事中负于科温顿。

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