在中国，中国共产党已启动下一次全国代表大会代表的选举工作，该大会计划于2027年下半年举行。党中共中央表示，在代表选举期间，对贿赂、拉票及其他违反规定或法律的行为将采取零容忍态度，据《南华早报》报道。

大会代表选举

中共二十届中央委员会发布了代表选举工作指引。该程序将由党的组织部门协调。预计大会将有2360名代表参加，他们将从经过预先审核的候选人名单中选出300多名新一届中央委员会委员。

代表将在38个选举单位中选出。党领导层要求将政治标准置于最高优先级，以组建一个具有广泛代表性并获得党员支持的代表团。被认定为政治上不合格的候选人应被淘汰。

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审查与监督

候选人还将接受是否遵守“两个保证”原则的评估——这是支持习近平关键作用和中央委员会权威的党内口号。代表团应包括劳动集体代表、女性、少数民族党员以及不同领域的代表。

候选人数必须比名额多出15%以上。中央委员会呼吁加强对投票各阶段的监督，并将此前发生的买票、拉票及其他试图破坏选举程序的案件作为党组织教育活动的案例。

选举工作于11月7日开始，据新华社报道，应在2027年6月底前完成。大会召开前，候选人将接受地方纪律和反腐败机构审查，最终代表名单将在大会召开约一个月前公布。

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