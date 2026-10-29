中国共产党领导层本周在北京举行了为期四天的闭门会议，会议聚焦于严格的党的领导和内部纪律。中共中央总书记、国家主席习近平明确表示，反腐败运动将进一步深入，各级官员将被要求展现更高的忠诚度和主动性，德国之声报道。

在周四发布的一份新闻稿中，该委员会公布了一项决议，赞扬党的领导层和习近平在打击腐败及应对党的治理弱化方面展现出“巨大的政治勇气和强烈的责任感”。文件强调，有必要持续加强全面从严治党。

忠诚度路线

习近平此前曾表示，需要从政治体系中识别并清除“两面派官员”。在党刊《求是》于10月中旬发表的一篇讲话中，他谈到一些官员宣称忠于中央领导层，却违背其指示行事，并以自身目标为导向。这位中国领导人称这类人为“政治机会主义者”。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

伦敦国王学院刘氏中国研究院院长凯瑞·布朗认为，在国际紧张局势和中国经济困难的背景下，习近平试图将潜在的不稳定因素降至最低。他表示，对党政机构加大压力可能会压制官员的主动性，并不仅影响党，也会影响军队。

接班人问题

新加坡国立大学政治学家庄嘉颖指出，在习近平执政期间，官员自主作出决定的空间有限。他认为，展现主动性的要求主要涉及完成具体任务，而非质疑领导层确定路线的可能性。

此次会议没有回答谁可能接替73岁的习近平这一问题。接受德国之声采访的分析人士认为，接班问题是加强国内稳定路线的因素之一。在2018年取消国家和党领导人任职期限限制的改革之后，德国之声评估称，习近平可能会在明年秋天再次获准担任总书记，并留任至2032年。

关注我们在